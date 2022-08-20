Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler - Son Dakika
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Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler

20.08.2022 13:00

Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda yaşanan can pazarında kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı. Devrilen bir otobüs, trafik kazası nedeniyle bölgeye sevk edilen ambulans, itfaiye ve canlı yayın aracına çarptı. Korkunç kazada yaşamını yitiren 15 kişinin arasında bulunan basın mensuplarından Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in, canlı yayın aracı ile göreve giderken yaralılara yardım etmek için olay yerinde durdukları belirtildi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

Gaziantep'te 15 kişinin can verdiği kazayla ilgili kahreden detay! Yaralılara yardım etmek için durmuşlar

15 ÖLÜ, 22 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 15 kişinin can verdiği kazayla ilgili kahreden detay! Yaralılara yardım etmek için durmuşlar

KAHREDEN DETAY

Hayatını kaybeden gazetecilerin canlı yayın aracıyla göreve gittiği, ancak trafik kazasını görünce yaralılara yardım etmek için durdukları öğrenildi. İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in kaza yerindeyken devrilen ve kayarak gelen yolcu otobüsünün çarpması ile yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Gaziantep'te 15 kişinin can verdiği kazayla ilgili kahreden detay! Yaralılara yardım etmek için durmuşlar

VALİ GÜL: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi. Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Nizip istikametine doğru olan bölümü ulaşıma kapatıldı.

Gaziantep'te 15 kişinin can verdiği kazayla ilgili kahreden detay! Yaralılara yardım etmek için durmuşlar
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İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler - Son Dakika
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