Klima hırsızı caminin gaz tankını sökerken bekçilere yakalandı - Son Dakika
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Klima hırsızı caminin gaz tankını sökerken bekçilere yakalandı

18.08.2022 15:00

Gaziantep'te bir şahıs, caminin klima gaz tankını ve kablolarını çaldığı sırada çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bir şahıs, caminin klima gaz tankını ve kablolarını çaldığı sırada çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Hırsızlık olayı, Şahinbey'e bağlı Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir şahsın camiye girdiğini görünce takibe aldı. Ekipler, takip ettikleri şahsı klima gaz tankını ve kablolarını sökerken suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli S.B.'nin 15 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Hırsızlık anı bekçilerin yaka kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Klima hırsızı caminin gaz tankını sökerken bekçilere yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Klima hırsızı caminin gaz tankını sökerken bekçilere yakalandı - Son Dakika
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