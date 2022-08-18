Hırsızlık olayı, Şahinbey 'e bağlı Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir şahsın camiye girdiğini görünce takibe aldı. Ekipler, takip ettikleri şahsı klima gaz tankını ve kablolarını sökerken suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli S.B.'nin 15 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Hırsızlık anı bekçilerin yaka kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Gaziantep 'te bir şahıs, caminin klima gaz tankını ve kablolarını çaldığı sırada çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Klima hırsızı caminin gaz tankını sökerken bekçilere yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.