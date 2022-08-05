Hastanede bu kadar da olmaz dedirten cep telefonu hırsızlığı - Son Dakika
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Hastanede bu kadar da olmaz dedirten cep telefonu hırsızlığı

05.08.2022 10:00

Gaziantep'te bir şahıs, özel bir hastanede çalışan sağlık çalışanının cep telefonunu çaldı.

Gaziantep'te bir şahıs, özel bir hastanede çalışan sağlık çalışanının cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık anlarında şahsın önce fırsat kollaması sonra 10 bin liralık cep telefonunu çalması dikkat çekerken hastanede yaşanan hırsızlık bu kadar da olmaz dedirtti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, hastaneye gelen bir şahıs, hastane koridorlarında bir süre dolaştıktan sonra hasta kaydı yapan sağlık çalışanlarının cep telefonunu gözüne kestirdi.

Önce fırsat kolladı sonra 10 bin liralık cep telefonunu çaldı

Daha sonra bir süre fırsat kollayan şahıs, sağlık çalışanlarının lavaboya gitmesini fırsat bilerek hasta kayıt masasına yanaştı. Şahıs, hızlı bir şekilde masanın üzerinde bulunan ve yaklaşık 10 bin lira değeri olan cep telefonunu çalarak bölgeden koşar adımlarla uzaklaştı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Hastanede bu kadar da olmaz dedirten cep telefonu hırsızlığı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay ardından hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede bu kadar da olmaz dedirten cep telefonu hırsızlığı - Son Dakika

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