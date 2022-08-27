Marketten kasa kasa ekmek çalındı - Son Dakika
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Marketten kasa kasa ekmek çalındı

27.08.2022 15:11
Marketten kasa kasa ekmek çalındı

Gaziantep'te bir şahıs, sabah erken saatlerde bir marketin önüne bırakılan 4 kasa ekmeği çaldı.

Gaziantep'te bir şahıs, sabah erken saatlerde bir marketin önüne bırakılan 4 kasa ekmeği çaldı. Şüpheli şahsın 4 kasa ekmeği bisikletle çalma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaşanan olaya isyan eden market sahibi Mustafa Meşe, "Bu şahıs yüzünden bütün insanlar aç kaldı, ekmek alamadı" dedi.

Olay, dün sabah erken saatlerde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, erken saatlerde marketin önüne bırakılan 4 kasa ekmeği gözüne kestirdi. Ekmekçinin ekmekleri market önüne bırakmasının ardından harekete geçen şüpheli şahıs, bisikletle market önüne geldikten sonra 4 kasa ekmeği çalarak kayıplara karıştı.

Ekmek gelmediğini sandı, kameraya bakınca şok yaşadı

Sabah iş yerini açan market sahibi Mustafa Meşe, ekmek kasalarını yerinde göremeyince firmayı aradı. Firma yetkilisine neden ekmek bırakmadıklarını söyleyen Meşe, ekmeklerin bırakıldığı cevabını alınca önce şok yaşadı sonra da güvenlik kamerasına inceledi. Güvenlik kameralarını kontrol eden Mustafa Meşe, ikinci şoku görüntüleri izleyince yaşadı.

Hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Meşe, 4 kasa ekmeğin bisikletle market önüne gelen bir şahıs tarafından çalındığını fark etti. Görüntülerde, şüpheli şahsın, bisikletle market önüne gelmesi ve bir süre gözlem yaptıktan sonra 4 kasa ekmeği de alarak bölgeden uzaklaşma anları saniye saniye yer aldı. Olay karşısında şaşkına dönen market sahibi, daha sonra durumu polise bildirerek görüntülerdeki şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.

"Bu şahıs yüzünden bütün insanlar aç kaldı, ekmek alamadı"

Yaşanan ekmek hırsızlığına isyan eden ve olay nedeniyle mahallenin ekmeksiz kaldığını belirten market sahibi Mustafa Meşe, "Her gün sabah erken saatlerde bize ekmek gelir. Dün sabah da erkenden ekmekçi ekmeği bırakmış. Bir şahıs da ekmekçinin ekmek bırakmasını gözetlemiş. Ekmekler bırakıldıktan sonra şahıs bisikletle gelerek 4 kasa ekmeği çalmış. Ben ilk önce ekmekçi ekmeği bırakmamış diye düşündüm. Sonra ekmekçiyi aradım ve 'ekmeği neden bırakmadın' diye sordum. O da bıraktığını söyledi. Sonra güvenlik kamerasını açtım baktım ve ekmeklerin çalındığını gördüm. Bir iki tane alsa bir şey olmazdı ama bu ekmeklerin tamamını almış. Ekmeği çalması bir şey değil bir iki tane alsaydı önemli değildi ama kendisi hepsini aldığı için bütün insanların hakkına girdi. Sabahleyin insanlar işe onun yüzünden aç gitmek zorunda kaldı. Vatandaşlar buradan giderken kendileri ekmeklerini alıyorlar ve dönüşte de parasını veriyorlar. Ama onun yüzünden bütün insanlar aç kaldı, ekmek alamadı" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekmek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marketten kasa kasa ekmek çalındı - Son Dakika

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