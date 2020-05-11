Gaziantep'te bir sokak ve 2 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Gaziantep'te bir sokak ve 2 bina yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Sam Mahallesi'nde, bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Hıfzıssıhha Kurulu, mahalledeki bir sokağın karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Kararın ardından mahalleye gelen güvenlik güçleri, sokağın giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldı.

İslahiye ilçesinde de Atatürk Mahallesi'nde oturan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine temasta bulunduğu kişilerin ikamet ettiği iki bina karantinaya alındı.

Ekipler, karantina altına alınan bölgeler dezenfekte etti.