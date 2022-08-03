Suriyeli Hamide Şeyh Müslim, 1 yıl önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı Ümit Dur'dan (38) şiddet görünce annesinin evine gitti. Dur, 22 Temmuz'da Saçaklı Mahallesi'nde annesi ve engelli kardeşi ile oturan Hamide Şeyh Müslim'in evine gitti. Burada çıkan kavgada Dur, yanındaki pompalı tüfekle Müslim ve annesi Zehra Faraç (65) ile bedensel engelli kardeşi Cemil Şeyh Müslim'e (23) ateş açtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Ümit Dur, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Pompalı tüfekle vurulan Suriyeli Hamide, 12 gün sonra öldü - Son Dakika

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