Gaziantep'te alzaymır hastası boş arazide ölü bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te alzaymır hastası boş arazide ölü bulundu

02.08.2022 13:07
Gaziantep'te alzaymır hastası boş arazide ölü bulundu

Gaziantep'te bir süredir kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam, ölü bulundu.

Gaziantep'te bir süredir kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam, ölü bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde, boş arazide yerde cesetle karşılaşan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, cesedin, hakkında kayıp başvurusu bulunan 72 yaşındaki Şiho Akıl'a ait olduğu belirlendi.

Alzaymır hastası olduğu belirtilen yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te alzaymır hastası boş arazide ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te alzaymır hastası boş arazide ölü bulundu - Son Dakika
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