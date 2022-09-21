Bu arada ekiplerin tırda arama yapması ve uyuşturucunun bulunma anı emniyet müdürlüğü kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir tırı uygulama noktasında durdurdu.

Kaynak: AA

Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te tırda 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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