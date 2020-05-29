Gaziantep'te bir ton 500 kilo sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te bir ton 500 kilo sahte alkol ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir depo ve bir araca yapılan operasyonda yaklaşık bir ton 500 kilo sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucu 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde sahte alkol üretimi yapan bir depo ile sevkıyatta kullanılan bir araca operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, yaklaşık bir ton 500 kilo sahte alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen 780 litresinin dökme alkol, 720 şişe sahte alkol, bin 350 adet mantarlı kapak, 30 litre viski aroması, 1 litre sıvı anason, alkol yapımında kullanılan şişelere doldurmak için üstünde tesisatları bulunan 3 fiber tanka el konuldu.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs yasal işlemlere başlandığı belirtildi.