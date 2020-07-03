Gaziantep'te bir uzman çavuş darbedildi - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir uzman çavuş, izin gününde aralarında bir muhtarın da olduğu 3 kişi tarafından darbedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karkamış Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş A.B, izinli olduğu 29 Haziran'da Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde, aralarında bir mahalle muhtarının da bulunduğu 3 kişinin saldırısına uğradı.

Yaralanan A.B, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Saldırganlar arasında yer alan muhtarın açığa alındığı öğrenildi.