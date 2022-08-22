Gaziantep'te gasp zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te gasp zanlısı yakalandı

22.08.2022 17:28
Gaziantep'te gasp zanlısı yakalandı

Gaziantep'te bir vatandaşı silahla tehdit ederek telefon ve parasını alan zanlı yakalandı.

Gaziantep'te bir vatandaşı silahla tehdit ederek telefon ve parasını alan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hoşgör Mahallesi'ndeki bir vatandaşı silahla tehdit ederek cep telefonu ve parasını alan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Araştırma ve inceleme yapan bekçi ekipleri, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettikleri ve 26 suç kaydı bulunan M.Y'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan zanlının bekçi ekiplerinden kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bekçileri fark eden zanlının sokak arasında kaçması ve bekçilere tabancayla ateş ederek uzaklaşması yer aldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te gasp zanlısı yakalandı - Son Dakika

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