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Gaziantep'te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep'te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı

10.09.2021 16:23

Gaziantep'te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda Gaziantep'te okula başlayacak ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçlarının dağıtımı başlandı.

Gaziantep'te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda Gaziantep'te okula başlayacak ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçlarının dağıtımı başlandı.

"Çantanız Bizden" projesi kapsamında Başkan Fatma Şahin, Şahintepe İlkokulu'na giderek, okul çantası ve kırtasiye malzemelerini kendi elleriyle öğrencilere verdi, mutluluklarına ortak oldu.

Gaziantep'te eğitim adına her geçen gün desteklerini artıran Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda yaklaşık 70 bin ilkokul 1'inci sınıf öğrencisinin "Çantanız Bizden" projesi ile okul ihtiyaçları karşıladı. Proje kapsamında dağıtımın yapıldığı Şahintepe İlkokulu'na giden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, içerisinde kırtasiye ürünlerinin bulunduğu okul çantalarını öğrencilere hediye etti.

Çocuklara çantalarını elleriyle hediye eden Başkan Şahin, okula yeni başlayan öğrencilerle tek tek ilgilendi. Başkan Şahin, öğrencilerin en ihtiyacı olan bir set hazırladıklarını belirterek, "Çocuk dostu bir Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitim şehir Gaziantep hedefine giderken çocuklarımızı temelden, okula başlar başlamaz bu eğitimdeki verdiğimiz desteği göstermek için bir okul çantamız içinde de kırtasiye ürünlerinin hepsinin olduğu, bir çocuğa ne lazımsa bir set hazırladık. Yaklaşık 70 bin öğrencimiz var, bunların hepsini temin ettik. Bugün itibariyle de dağıtmaya başladık, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

her hafta bir okulun açılışını yapacaklarına vurgu yapan Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Bugünden başlayarak pandemi koşulları el verdikçe uygun sayıda öğrenciyle ve öğretmenle her hafta bir okulun açılışını yapacağız. Gaziantep'te son 5 yılda 5 bin 685 derslik kazandırılmış. Bu, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 80 yılda Gaziantep'te yapılan derslik sayımız, son 5 yılda yapılan derslik sayısından daha az. Tabi bu sorunlarımızın bittiği anlamına gelmiyor. Hayır sorunlarımız devam ediyor. Ancak sorunu çözme irademizde yani sorunu çözme kapasitemizde önemli bir artış var. Bu sene teslim okul sayısı 41. Bu da 2 binin üzerinde derslik sayısına tekabül ediyor. Yıl sonuna kadar da teslim alacağımız okul sayısı 54. Bunlarında derslik satısı bin 300'ün üzerinde olacak. Yani bir yılda biz, toplamda 95 tane okul tamamlamış olacağız. Dersliklerde 2 bin 400 civarına ulaşmış oluyor. Böylelikle her geçen zamanda derslik başına düşen öğrenci sayısında ideal bir toplama ulaşacağız" sözlerini kaydetti.

"2021 yılında 154 okul ihalesi yapılacak"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, 627 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını belirterek, "Şahintepe İlkokulu yeni nesil bir okul. 627 bin evladımız bu yıl, okullarına başladı. Bu çocuklarımızı karşılayan 32 bin öğretmenimiz Gaziantep'te eğitim ordusu olarak hizmet veriyor. Okulların açılışıyla ilgili olarak aşağı yukarı 8 güne bir okulu hizmete açıyoruz. Bu Türkiye'nin hiçbir şehrinde emsali görülmemiş bir başarı grafiğidir. Sadece 2021 yılında Gaziantep il protokolü sayesinde toplamda 2021 yılında 154 tane okulun ihalesi yapılacak. Bu tüm zamanların bence eğitim yatırım rekoru olacaktır. Bundan dolayı şehrimizin kanaat önderlerine, büyüklerine yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Dağıtımın ardından Gazi şehirli öğrenciler ve velileri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep'te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı
Gaziantep'te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı
Gaziantep'te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı
Gaziantep'te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı - Son Dakika
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