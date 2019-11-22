Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Birlikte Geleceği İnşa Etmek İçin Okuyoruz" kitap sergisi
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Birlikte Geleceği İnşa Etmek İçin Okuyoruz' kitap sergisi - Son Dakika

Gaziantep'te "Birlikte Geleceği İnşa Etmek İçin Okuyoruz" kitap sergisi

6 saat önce

Gaziantep'te Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneği öncülüğünde "Birlikte Geleceği İnşa Etmek için Okuyoruz" adlı kitap sergisi açıldı.

Gaziantep'te

Gaziantep'te Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneği öncülüğünde "Birlikte Geleceği İnşa Etmek için Okuyoruz" adlı kitap sergisi açıldı.

Uğur Plaza'da düzenlenen serginin açılışına Gaziantep Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyyüp Dinçoğlu ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Zeki Keskin katıldı.

Açılış töreninde Suriyeli çocukların oluşturduğu koro Arapça ve Türkçe şarkılar seslendirdi.

Sergide, çeşitli türlerde çok sayıda Arapça ve Türkçe kitabın yanı sıra fotoğraf galerisi, kadınların hazırladığı el işi ürünler ve mozaik sergisi de yer alıyor.

Türk ve Suriyeli şairler ile yazarların kitap imza törenleri, çeşitli seminerler ve şiir dinletilerinin yer alacağı sergi, 25 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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