GAZİANTEP'TE, CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE, CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

26.08.2022 09:36

GAZİANTEP'te, birlikte yürüdüğü kişinin cep telefonunu çalarak kaçan ve kimliği güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, birlikte yürüdüğü kişinin cep telefonunu çalarak kaçan ve kimliği güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alaybey Mahallesinde geçen Pazar günü bir kişi polisi arayarak beraber yürüdüğü kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtığını söyledi. Şikayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlık şüphelisinin A.K. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan A.K., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

YORUMLAR
500
Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan 'boşanma' itirafı: İşlerime yoğunlaştığım için ilişkim hasar gördü Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan 'boşanma' itirafı: İşlerime yoğunlaştığım için ilişkim hasar gördü AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE, CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:23 Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor
09:05 AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek
09:02 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'nükleer' uyarı: Dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü
08:58 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe kasasını doldurdu
08:39 Gülşen'in tutuklanmasına bir tepki de Nagehan Alçı'dan: Bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı
08:38 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili isimden sonra bir teşekkür de MHP'li başkandan geldi
08:29 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses kazayı anlattı: İdo yangın tüpü bulup alevleri söndürdü
08:06 İstanbul dahil 17 ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji uyardı
07:49 Ünlü isimlerden tutuklanan Gülşen'e destek: Adalet herkese eşit davranmalı
07:47 Uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu! Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 09:36:39. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE, CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement