AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE, CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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