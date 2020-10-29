Gaziantep'te bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merveşehir Mahallesi'nde 2 adresten bisiklet çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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