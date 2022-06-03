Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Geleceğin için sende pedalla" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı personeli, İstasyon Caddesi üzerindeki Ulaşım Daire Başkanlığı binasının önünden başlayarak sırasıyla Kamil Ocak Caddesi, Mithat Enç Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve son olarak GAZİRAY güzergahı dahil olmak üzere 10 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

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