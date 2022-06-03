Gaziantep'te bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te bisiklet turu düzenlendi

03.06.2022 17:08
Gaziantep'te bisiklet turu düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personeli, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personeli, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Geleceğin için sende pedalla" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı personeli, İstasyon Caddesi üzerindeki Ulaşım Daire Başkanlığı binasının önünden başlayarak sırasıyla Kamil Ocak Caddesi, Mithat Enç Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve son olarak GAZİRAY güzergahı dahil olmak üzere 10 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü, etkinlikte ay içerisinde en çok bisiklet süren personellere ödül verdi.

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Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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