Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Bisiklet Yarışmasına Yoğun Katılım

Gaziantep'te Bisiklet Yarışmasına Yoğun Katılım

1 saat önce

Gaziantep'te bisiklet yarışmasına yoğun katılımGAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, Gençlik, Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen "Gaziantep Kurtuluş Kupası Bisiklet Yarışması" soğuk ve yağışlı havaya rağmen kadın ve erkek sporcuların...

Gaziantep'te bisiklet yarışmasına yoğun katılım

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, Gençlik, Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen "Gaziantep Kurtuluş Kupası Bisiklet Yarışması" soğuk ve yağışlı havaya rağmen kadın ve erkek sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.
Şahinbey Belediyesi'nin destekleriyle Yeşilvadi Parkı civarında yapılan "Gaziantep Kurtuluş Kupası Bisiklet Yarışması"na çeşitli yaş gruplarından 155 sporcu katılırken, kentteki soğuk ve yağışlı hava sporcular ve görevlileri olumsuz etkiledi. Türkiye Bisiklet Federasyonunun organize ettiği organizasyona Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü de destek verdi. Zorlu parkura ve olumsuz hava koşullarına rağmen kıyasıya bir mücadele veren sporcular dereceye girebilmek için büyük bir çaba sarf ederken, bazı sporcular parkuru yarıda bırakmak zorunda kaldı. Parkur sırasında sağlık sorunları yaşayan sporculara ise sağlık ekipleri anında müdahale etti.
Yunus Derkin: "İlimiz adına güzel bir organizasyon"
Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor Kulübü Bisiklet Antrenörü Yunus Derkin, "Bu yarışma ilimiz için güzel bir organizasyon. Bu yarışmaya yaklaşık 155 sporcu, 4 okul, 9 spor kulübü katıldı. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında büyük destekleri olan Şahinbey Belediyesi'ne ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Zorlu parkurda mücadele eden Gaziantep Bisiklet Kulübü sporcusu Erkan Güngör, "Bu organizasyonun yağmura ve olumsuz hava koşullarına rağmen devam etmesi bizi mutlu etti. Çünkü uzun zamandır bunu bekliyorduk. Bu tür organizasyonlara teşvik edilmesi için daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burada ortam da çok güzel, başka illerden de katılım var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Genç sporculardan Yasmin Uçar ise, "İki yıldır bisiklet sporuyla uğraşıyorum. Bugün de buradayım. Bu parkur yağıştan dolayı biraz zorluydu. Baya bir yağış ve soğuk vardı ama yine de güzel geçti. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:14 Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Spor
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