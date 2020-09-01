Gaziantep'te bisiklet yolu çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam koşullarını şehirde etkin hale getirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak ve 150 kilometrelik bisiklet yolu inşa etmek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin yaşam kalitesini yükseltmek adına sportif faaliyetleri yoğun kılacak çalışmalara ağırlık veriliyor.

Bu kapsamda kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek üzere kolları sıvayan ekipler, 25 kilometrelik bisiklet yolunu tamamladı.

Milli Egemenlik Caddesi ile Abdülkadir Aksu Bulvarı'nda yeni yolların yapımı sürerken, proje tamamlandığında Gaziantep'te toplam 150 kilometrelik bisiklet yolu hizmete açılacak.

Proje kapsamında hedef grubu olan 30 bin öğrenciye ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme sunumları yapılarak bisiklet ulaşımının popülerleştirilmesi için etkinlikler organize edilecek.

1 yılda 50 bin bisikletli

Bir yıldır süren bisiklet yollarına halkın kullanı da yoğun.

Bu kapsamda Şehitkamil ilçesindeki Nail Bilen Caddesi'ne takılan bisiklet sayacı sayesinde bir yılda 50 bin bisikletlinin bisiklet yollarını kullandığı belirlendi.

Öte yandan şehirdeki bisiklet kullanımını artırmak için şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 7 bisiklet istasyon noktasına yerleştirilen kiralık 107 bisikletin ise bir yılda 14 bin 611 kez kiralandığı ortaya çıktı.