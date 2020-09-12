Gaziantep'te bitkin bulunan kızıl şahin koruma altına alındı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarında bitkin bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçe kırsalında yürüyen duyarlı bir vatandaş, yol kenarında bitkin halde bir kuş gördü.

Şahine su veren vatandaş, daha sonra kuşu teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şubesine bilgi verdi.

Ekipler, kızıl şahin olduğu tespit edilen kuşu teslim alarak muayeneden geçirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kuşun, gücüne kavuştuktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderileceği öğrenildi.