Gaziantep'te bitkin bulunan kızıl şahin yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yol kenarında bitkin bulunan kızıl şahin yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçe kırsalında yol kenarında yürüyen Ömer Yıldız, bitkin kızıl şahin yavrusu gördü.

Şahine su veren Yıldız, daha sonra kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şubesine teslim etti.

Yetkililerce koruma altına alınan kızıl şahinin, yapılan muayenesinde genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kuşun, gücüne kavuştuktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderileceği öğrenildi.