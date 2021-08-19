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Gaziantep'te böbrek nakliyle sağlığına kavuşan genç kadın ikiz bebek sevinci yaşıyor - Son Dakika

Gaziantep'te böbrek nakliyle sağlığına kavuşan genç kadın ikiz bebek sevinci yaşıyor

19.08.2021 12:45
Gaziantep'te böbrek nakliyle sağlığına kavuşan genç kadın ikiz bebek sevinci yaşıyor, System.String[]

Gaziantep'te küçük yaşlarda kronik böbrek yetmezliği tanısı konan ve rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayan Rabia Öztürk, kadavradan böbrek nakli olmasının ardından ikiz bebeğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'te küçük yaşlarda kronik böbrek yetmezliği tanısı konan ve rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayan Rabia Öztürk, kadavradan böbrek nakli olmasının ardından ikiz bebeğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

SANKO Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 10 yaşında tanısı konulan kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 8 yıl diyaliz tedavisi gören 30 yaşındaki Öztürk, yakınlarının ısrarıyla nakil olmak amacıyla 5 yıl önce SANKO Üniversitesi Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi'ne başvurdu. Test ve muayenenin ardından kadavradan böbrek nakli yapılan Öztürk, bir süre sonra sağlığına kavuştu.

Böbrek naklinin ardından anne olmak isteyen Öztürk, Böbrek Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Yücel Yüksel ve İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Akdoğan'ın gözetiminde tedavisini sürdürdü. Böbrek fonksiyonlarının normale dönmesinin ardından Öztürk, ikiz bebek sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yüksel, böbrek nakli sonrası gebeliğin yüksek riskli sınıfta olduğunu belirtti.

Nakilin ardından gebelikte böbrek değerlerinin yakından takip edildiğine işaret eden Yüksel, "Böbreğin normal çalışması anne sağlığını ve dolayısıyla bebeğin sağlığını etkilemektedir. Böbrek nakli sonrası hastalara, vücudun böbreği reddetmemesi için bazı ilaçlar verilmektedir. Gebelik durumunda ise bu ilaçların bazıları kesilirken, bazılarının dozu artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yüksel, hastanın gerekli tedavisinin ardından sağlıklı ikiz dünyaya getirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Böbrek naklini, nakil sonrası hastaları odaya kapatıp sadece diyalizden kurtarmak için yapmıyoruz, hastalarımızın normal hayatına devam etmelerini istiyoruz. Her meslekten hastamız var ve böbrek nakli sonrası normal hayatlarına devam ediyor. Böbrek nakli olan ve nakil sonrası sağlığına kavuşan genç kadın hastaların kafalarındaki en büyük soru işareti 'Acaba doğum yapabilir miyim?' konusu. Hastamız da sağlıklı ikiz bebek dünyaya getirerek böbrek nakli sonrası doğumun tam donanımlı kurumlarda, tecrübeli uzmanlarca mümkün olduğunu göstermiştir."

Annenin mutluluğu

Anne olan Öztürk ise 10 yaşında teşhis konan kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 20 yıllık zor bir süreç yaşadığını belirtti.

İlk başta nakilin olacağına inanmadığını ve olduktan sonra çok mutlu olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Zor günler geride kaldı. Nakilden sonra kısıtlamalar, ilaçlar bitti ve artık su içebiliyorum. Her şeyden önemlisi bir kız ve bir erkek bebeğimiz oldu. Sizin de olabilir, yeter ki insanlar böbrek bağışı yapsın. Lütfen, böbreklerinizi bağışlayın ve insanlar yeni bir hayata tutunsun. Böbrek bağışı, insanlar için yeni bir hayat, yeni bir umut kaynağı. Sonuçta vücudumuz toprak olacak. Böbreklerimiz toprak olacağına başka insanlara umut olsun. Aileme çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Kadavradan bağışı gerçekleştiren aileye de çok teşekkür ediyorum. Kabul etmeseler, yeni bir hayatım olamazdı. Onlara sabır, böbreklerini bağışladıkları yakınlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Gaziantep'te böbrek nakliyle sağlığına kavuşan genç kadın ikiz bebek sevinci yaşıyor
Gaziantep'te böbrek nakliyle sağlığına kavuşan genç kadın ikiz bebek sevinci yaşıyor

Öğretim Üyesi, Yücel Yüksel, Rabia Öztürk, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Gaziantep'te böbrek nakliyle sağlığına kavuşan genç kadın ikiz bebek sevinci yaşıyor - Son Dakika


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