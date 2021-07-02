Gaziantep'te boğazına süt kaçan 25 günlük bebek öldü - Son Dakika

Polis bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

İlk incelemede süt kaçması sonucu boğularak öldüğü belirlenen bebeğin kesin ölüm nedeni otopside saptanacak. Hayatını kaybeden bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde uyanan25 günlük bebek Hasan El Amburi'yi annesi Fatma El Amburi emzirdi. Annesinin emzirmesi esnasında nefes borusuna süt kaçan talihsiz bebek nefessiz kaldı. Hareketsiz kalan bebeğin uyuduğunu düşünen annesi oğlunun nefessiz kaldığını fark etmedi. Sabah saatlerinde uyandığında bebeği hareketsiz gören anne durumu acil sağlık ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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