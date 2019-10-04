Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te bonzai operasyonu: 10 gözaltı
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Gaziantep'te bonzai operasyonu: 10 gözaltı

1 saat önce

Gaziantep'te narkotik ekipleri yaptıkları operasyonlarda 3 kilogram bonzai ele geçirilirken, operasyonlarda ise 10 kişi gözaltına alındıEdinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Karacaahmet,...

Gaziantep'te bonzai operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te narkotik ekipleri yaptıkları operasyonlarda 3 kilogram bonzai ele geçirilirken, operasyonlarda ise 10 kişi gözaltına alındı


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Karacaahmet, Dumlupınar, Barak ve Ulaş mahallelerinde operasyon düzenledi.


Ekipler baskınlarda ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramalarda 3 kilogram bonzai, 170 gram metamfetamin (ateş-buz), 120 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 730 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 10 kişi gözaltına alındı.


Gözaltındaki şahıslardan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
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