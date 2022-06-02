Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü

02.06.2022 23:19
Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep- Adıyaman kara yolu Beykent Kavşağı civarındaki boş arazide bulunan çöpler bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, boş araziye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Soğutma işleminin devam ettiği yangına ilişkin jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Ekili alanda korkutan yangın Ekili alanda korkutan yangın Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı
Kaynak: AA

Gaziantep, Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:57 Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 23:27:08. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement