Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulundu
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Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulundu

1 saat önce

GAZİANTEP'te boş arazide kimliği belirsiz 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulundu, System.String[]
GAZİANTEP'te boş arazide kimliği belirsiz 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
Akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Burç Ormanları yakınlarında yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede kimlik çıkmazken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis cesedin kimliğini belirlemeye çalışıyor.


Gaziantep, Şahinbey, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:52 Kaynak: DHA
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