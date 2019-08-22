Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulundu
1 saat önce
GAZİANTEP'te boş arazide kimliği belirsiz 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:52 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te boş arazide kimliği belirsiz 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
Akşam saatlerinde Şahinbey
ilçesine bağlı Burç Ormanları yakınlarında yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede kimlik çıkmazken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis cesedin kimliğini belirlemeye çalışıyor.
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