Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, diğeri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu belirledikleri şüphelileri çapraz sorguya alan ekipler, biri kadın 6 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), 14 Ağustos 2019'da Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi 'ndeki boş arazide cesedi bulunan İbrahim D'nin katil zanlılarını yakalamak için özel ekip kurdu.

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