Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Gaziantep'te boş otelde çıkan yangın korkuttu

GAZİANTEP - Gaziantep'te boş bir otelde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde kullanılmayan bir otelde çıktı. Otelin yakıt tankerlerinin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın çevrede paniğe yol açarken, çevredekiler yangını uzun süre izledi.