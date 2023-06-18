Gaziantep'te Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Av Tüfeğiyle Öldüren Şahsın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Av Tüfeğiyle Öldüren Şahsın Görüntüleri Ortaya Çıktı

18.06.2023 15:12

Gaziantep'te Mertcan Köse'nin boşandığı eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı av tüfeğiyle öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Olay anı bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, Köse'nin yakalanması için özel bir ekip kuruldu.

Gaziantep'te Mertcan Köse'nin (25) boşandığı eşi Bilge Kaya (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın (47), otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Kendisine engel olmaya çalışan kayınpederi ile otomobildeki eski eşini tüfekle öldürüp, kaçan Mertcan Köse'nin aranmasına ise devam ediliyor.

BİR ANDA ATEŞ AÇTI

Cuma günü öğle saatlerinde Atakent Mahallesi'nde Ertuğrul Kaya, 1 hafta önce boşanan kızı Bilge Kaya ile otomobiliyle ilerlerken, eski damadı Mertcan Köse otomobili ile önlerini kesti. Otomobilinden inen Mertcan Köse, eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti. Araçtan inen Ertuğrul Kaya, eski damadına engel olmaya çalıştı.

Gaziantep''''''''te Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Av Tüfeğiyle Öldüren Şahsın Görüntüleri Ortaya Çıktı

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Mertcan Köse, tüfekle kendisine engel olmaya çalışan Ertuğrul Kaya'ya ve otomobildeki eski eşine ateş açtıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan baba ile kızı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gaziantep''''te Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Av Tüfeğiyle Öldüren Şahsın Görüntüleri Ortaya Çıktı

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde elinde Mertcan Köse'nin tüfeği ile otomobildeki Bilge Kaya ve kendisine engel olmaya çalışan Ertuğrul Kaya'ya ateş ettiği görülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için özel bir ekip kurdu. Ekipler bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelerken, Köse'nin gidebileceği adreslere operasyonlar düzenledi. İrtibat kurabileceği ve gidebileceği yerleri inceleyen ekipler, Mertcan Köse'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Gaziantep''te Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Av Tüfeğiyle Öldüren Şahsın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • SİLAH MİNYATURLERİ Miniature guns: Her 4 evde bir otomatik pompalı tüfek var maşallah. Caydırucı ceza yasası olmadan bireysel silahlanma bu hızla devam ederse Egm yi kapatalım herkez adaletini kendi sağlasın. Cevap Yaz 23 4 Yayından Kaldır
  • mehmet aslan: adam olsan senden boşanır mıydı bu kız.kız ne yaptığını biliyor akıllı kız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Pamuk: Sevdiğine sahip çıkmıyor Ayrilincada kıskançlık krizine giriyorlar Böyle suçlar idam olmadığı sürece bitmez Bence idam onaylansin Cevap Yaz 218 11 Yayından Kaldır
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