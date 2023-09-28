Karısını öldürüp çocuklarını yaralayan adam, cami avlusunda intihar etti - Son Dakika

Karısını öldürüp çocuklarını yaralayan adam, cami avlusunda intihar etti

Son Güncelleme: 28.09.2023 11:59

Gaziantep'te bir şahıs, evde yaşanan tartışma sonrası boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra 3 çocuğu ve evde bulunan komşusunu yaraladı. Cinnet getiren şahıs, daha sonrasında ise cami avlusunda kafasına sıkarak intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te Ali Yavuz, dün gece tartıştığı karısını öldürüp 3 çocuğunu ve 1 komşusunu silahla yaraladı. Dehşetin ardından evden çıkan adam, çevredeki bir caminin bahçesinde intihar etti.

KARISINI ÖLDÜRÜP 4 KİŞİYİ YARALADI

Gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kanalıcı Mahallesi'nde Ali Yavuz (38) isimli şahıs ile boşanma aşamasındaki eşi Medine Yavuz (35) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cinnet getiren Ali Yavuz, eline aldığı pompalı tüfekle eşini öldürdükten sonra çocukları Berfin (16), Ahmet (18) ve İsa Yavuz (12) ile evde bulunan komşuları Zeynep Toz'u yaraladı.

Karısını öldürüp 3 çocuğunu yaralayan adam, intihar etti

İNTİHAR ETTİ

Öfkesine hakim olamayan şahıs, daha sonrasında evin yakınında bulunan Kanalıcı Camii avlusunda kafasına sıkarak intihar etti.

DURUMLARI AĞIR

Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berfin, İsa, Ahmet Yavuz ile Zeynep Toz'u olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Zeynep Toz ile İsa ve Ahmet Yavuz'un durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Karısını öldürüp 3 çocuğunu yaralayan adam, intihar etti

Olayda hayatını kaybeden Medine Yavuz ile saldırgan koca Ali Yavuz'un cansız bedenleri ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin adli tıpta yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karısını öldürüp çocuklarını yaralayan adam, cami avlusunda intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını öldürüp çocuklarını yaralayan adam, cami avlusunda intihar etti - Son Dakika
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