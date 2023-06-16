Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mertcan Köse (25), boşanma yaşadıkları eşi Bilge Köse (25) ile babası Ertuğrul Kaya'nın (47) bulunduğu aracın önünü kesti. Durdurduğu araçta bulunan boşanma davaları eşi ve babası ile bir süre tartışan Mertcan Köse, ikilinin içinde bulunduğu araca pompalı tüfekle patlattı.
Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Bilge Köse ile babası Ertuğrul Kaya ağır yaralandı. Ağır yaralanan baba-kız, çevredeki görevliler 112 Acil Çağrı ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yükleri özel bir yere yerleştirildi. Baba-kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mertcan Köse'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş bir şekilde çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Aracın önünü kesip boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini silahla vurdu! Baba-kız yaşamını yitirdi - Son Dakika