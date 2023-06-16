Aracın önünü kesip boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini silahla vurdu! Baba-kız yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Aracın önünü kesip boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini silahla vurdu! Baba-kız yaşamını yitirdi

16.06.2023 14:43

Gaziantep'te bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile kayınpederinin bulunduğu aracın önünü keserek silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan baba-kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mertcan Köse (25), boşanma yaşadıkları eşi Bilge Köse (25) ile babası Ertuğrul Kaya'nın (47) bulunduğu aracın önünü kesti. Durdurduğu araçta bulunan boşanma davaları eşi ve babası ile bir süre tartışan Mertcan Köse, ikilinin içinde bulunduğu araca pompalı tüfekle patlattı.

BABA-KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Bilge Köse ile babası Ertuğrul Kaya ağır yaralandı. Ağır yaralanan baba-kız, çevredeki görevliler 112 Acil Çağrı ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yükleri özel bir yere yerleştirildi. Baba-kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mertcan Köse'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş bir şekilde çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Mert kursun : bu silah sivil halka nezaman serbest oldu ben yarın bi 4 tane alayım suanki özgürlük kovboylarda yoktu bi şerif korkusu vardı millette polis korkusu kalmadı kısasa kısas bu idam ne zaman gelecek fazla özgür olduk sanırım Cevap Yaz 48 5 Yayından Kaldır
  • ???? ??: Bize ne evlendiklerinden haberimiz oldumu Cevap Yaz 14 85 Yayından Kaldır
  • Mümtazer Osmanoğlu: Katilin annesi ve babası bu cinayetten sorumludur! çünkü çocuğunu eğitememiş! Bir kimse bir kişiyi öldürürse ebediyen cehennemde kalacaktır! Bu konu Ayet ve Hadisi şeriflerle sabittir. Katil ebediyen cehennemde kalacaktır!! ve yeri cehennem olsun. Cevap Yaz 78 10 Yayından Kaldır
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Şehitkamil, Gaziantep, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracın önünü kesip boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini silahla vurdu! Baba-kız yaşamını yitirdi - Son Dakika


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