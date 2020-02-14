Gaziantep'te boya ve tiner atölyesinde yangın - Son Dakika
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Gaziantep'te boya ve tiner atölyesinde yangın

6 saat önce

Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde çıkan ve 8 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Gaziantep'te boya ve tiner atölyesinde yangın, System.String[]

Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde çıkan ve 8 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Şehitkamil ilçesinde bulunan Küsget Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Atölyedeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yapan ekipler, buna engel olamadı. Yangın atölyenin yanında ve karşısında bulunan terlik ve mobilya üretimi yapılan 8 iş yerine sıçradı.

Terlik üretimi yapılan atölyedeki işçiler iş yerindeki malzemeleri alevlerden kurtarmaya çalıştı.

Yaklaşık 30 araç ve 50 personelle müdahale edilen yangın, 3,5 saat sonra söndürüldü.

Yangının çıktığı atölyede yaklaşık 4 ton tinerin bulunduğu öğrenildi.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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