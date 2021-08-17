GAZİANTEP'TE 'BOZ FISTIK' HASADI SÜRÜYOR - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 'yeşil altın 'olarak bilinen ve baklava yapımında kullanılan 'boz fıstık' hasadı sürüyor.

İslahiye'nin Kayabaşı, Hasanlök, Yeşilyurt ve Boğaziçi mahalllerinde 2 bin 245 dekar alanda üretimi yapılan fıstığın. baklavada kullanılan ve yörede 'boz fıstık' olarak adlandırılan çeşidinin hasadı sürüyor. Sabah saatlerinde fıstık bahçelerine gidenler, gün boyu fıstıkları topluyor.

Amanos dağlarının eteklerinde yetişen boz fıstıkların baklava yapımında kullanıldığını belirten çiftçilerde Mehmet Durmaz, 'yok yılı' sezonunda fıstık fiyatlarının ise kendilerini sevindirdiğini söyledi.