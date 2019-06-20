Gaziantep'te budadığı ağaçtan düşen kişi öldü
49 dakika önce
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:17 Kaynak: AA
'in merkez Şahinbey
ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti. Yavuzlar Mahallesi
'ndeki evinin bahçesinde dallarını budamak için ağaca çıkan Müslüm Çapan (62), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Çapan, kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Çapan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Çapan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
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