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Gaziantep'te budadığı ağaçtan düşen kişi öldü

49 dakika önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te budadığı ağaçtan düşen kişi öldü, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde budadığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Yavuzlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde dallarını budamak için ağaca çıkan Müslüm Çapan (62), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Çapan, kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Çapan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Çapan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:17 Kaynak: AA
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