Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te büfe sahibi ile tartışan şahıs polise ateş açtı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te büfe sahibi ile tartışan şahıs polise ateş açtı

Gaziantep'te büfe sahibi ile tartışan şahıs polise ateş açtı

27 dakika önce

Gaziantep'te önce büfe sahibine, sonra da polise av tüfeği doğrultan şahıs, polislere ateş açarak kaçtı.

Gaziantep'te büfe sahibi ile tartışan şahıs polise ateş açtı, System.String[]

Gaziantep'te önce büfe sahibine, sonra da polise av tüfeği doğrultan şahıs, polislere ateş açarak kaçtı. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda saldırgan yakalandı.


İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bir büfeye giren H.U. (60), büfe sahibi A.G.'den kaçak içki vermesini istedi. Büfe sahibinin kaçak içki olmadığını söylemesi üzerine aracından av tüfeğini alan şahıs, havaya ateş açmaya başladı. Büfe sahibinin yardım talebi esnasında bölgeye gelen polis ekipleri, şahıs ile büfe sahibini tartışırken buldu. Şahıs, tüfeği polis ekiplerine doğrultarak büfeden çıktı. Aracına binen şahıs, kendisini takip eden polis ekiplerine doğru ateş açtı. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda, alkollü olduğu tahmin edilen saldırganın aracı yaşanan kovalamaca sonucu Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde durduruldu. Ekipler, H.U'yu gözaltına aldı. Ekipler araçta yaptıkları aramada alkol şişesi ve 10 kutu otomatik av tüfeği mermisi buldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
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