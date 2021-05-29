Üye Girişi
Gaziantep'te buğday ekili tarlalarda yangın çıktı - Son Dakika

Gaziantep'te buğday ekili tarlalarda yangın çıktı

29.05.2021 19:21
Gaziantep'te buğday ekili tarlalarda yangın çıktı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerindeki tarlalarda çıkan yangında buğday ekili alanlar zarar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerindeki tarlalarda çıkan yangında buğday ekili alanlar zarar gördü.

İslahiye- Nurdağı çevre yolunun Leçe mevkisinde buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesi, vatandaşların desteğiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangında buğday ekili alan zarar gördü.

Araban ilçesi Taşdeğirmen Mahallesi yakınlarındaki buğday ekili arazide de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sarp arazinin yapısı nedeniyle itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği yangına çiftçiler traktörleriyle müdahale etti. Yangında buğday ekili tarla zarar gördü.

Gaziantep, İtfaiye, Yangın, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te buğday ekili tarlalarda yangın çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim ve Arda, Galatasaray'ın başkan adayları arasında krize sebep oldu Fatih Terim ve Arda, Galatasaray'ın başkan adayları arasında krize sebep oldu Beşiktaş'tan Diego Costa harekatı! Sergen Yalçın, yıldız golcü için onayı verdi Beşiktaş'tan Diego Costa harekatı! Sergen Yalçın, yıldız golcü için onayı verdi Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
WhatsApp açıkladı: Güncellemeyi kabul etmeyen kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edecek WhatsApp açıkladı: Güncellemeyi kabul etmeyen kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edecek         
19:09
1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi         
18:16
Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif         
17:45
Tünel içinde araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Tünel içinde araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı         
17:33
İki arkadaş arasındaki bıçaklı kavgaya cesur kadından saksılı müdahale İki arkadaş arasındaki bıçaklı kavgaya cesur kadından saksılı müdahale         
17:24
Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor         
17:17
Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti         
16:08
Dünya gündemine bomba gibi düşen olay! ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti Dünya gündemine bomba gibi düşen olay! ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti         
15:42
Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi         
14:48
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!         
14:37
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi         
13:49
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 19:38:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te buğday ekili tarlalarda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement