Gaziantep'te buğday tarlalarında açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday tarlalarında kendiliğinden yetişen gelincikler kırmızı renkleriyle göz dolduruyor.

Arfalı ve Kozdere mahalleleri ile Gaziantep yol güzergahı boyunca buğday tarlalarını ve yol kenarlarını süsleyen gelincikler gelincikler, görsel şölen sunuyor.

Doğada kendiliğinden yetişen gelincikler kartpostallık manzara oluşturuyor.

Gelincikler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.