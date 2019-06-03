Gaziantep'te buğday tarlasında yangın
13 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 11 bin dönümde ekili buğday zarar gördü.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:40 Kaynak: AA
'in İslahiye
ilçesinde çıkan yangında 11 bin dönümde ekili buğday zarar gördü.
Güllühöyük Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sıçradı.
Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla 4 saatte söndürülebildi.
Yangında, 5 farklı kişiye ait olduğu belirtilen 11 bin dönümde ekili buğdayın zarar gördüğü öğrenildi.
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