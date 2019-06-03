Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te buğday tarlasında yangın
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Gaziantep'te buğday tarlasında yangın

13 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 11 bin dönümde ekili buğday zarar gördü.

Gaziantep'te buğday tarlasında yangın, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 11 bin dönümde ekili buğday zarar gördü.

Güllühöyük Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sıçradı.

Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla 4 saatte söndürülebildi.

Yangında, 5 farklı kişiye ait olduğu belirtilen 11 bin dönümde ekili buğdayın zarar gördüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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