Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te buğday tarlasında yangın
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Gaziantep'te buğday tarlasında yangın

18 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 300'ü buğday ekili 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Gaziantep'te buğday tarlasında yangın, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 300'ü buğday ekili 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Kozdere Mahallesi Nurdağı-İslahiye çevre yolu yakınlarında buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da desteğiyle yaklaşık iki saatte söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 300'ü buğday ekili 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:11 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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