Gaziantep'te buğday tarlasında yangın
18 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 300'ü buğday ekili 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:11 Kaynak: AA
'in İslahiye
ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 300'ü buğday ekili 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Kozdere Mahallesi Nurdağı-İslahiye çevre yolu yakınlarında buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da desteğiyle yaklaşık iki saatte söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 300'ü buğday ekili 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
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