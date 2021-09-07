Üye Girişi
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni - Son Dakika

Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni

07.09.2021 09:31
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni, System.String[]

GAZİANTEP'te Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgur, sıcak yaz günlerinde uzun ve meşakkatli üretiminin ardından sofralarda yerini alıyor.

GAZİANTEP'te Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgur, sıcak yaz günlerinde uzun ve meşakkatli üretiminin ardından sofralarda yerini alıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen buğday, hasat sonrası işlem yapılmak üzere tesislere getiriliyor. Fabrikalarda eleme işlemlerinden geçirilen buğday, büyük kazanlarda haşlanıp, römorklarla tesislerdeki geniş alanlara dökülerek, güneşin altında kurumaya bırakılıyor. 2 gün nemsiz olarak güneşte kurutularak, daha doğal ve lezzetli hale getirilen bulgur, bu süreçte traktörlere takılan tırmıklar yardımıyla karıştırılırken, buğday tanelerinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor. Kuruyan buğdaylar, yine traktörlerle toplanıp, kırım yapıldıktan sonra bulgur haline getiriliyor.

'SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ'Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, bulgurun sofraların vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Gaziantep'te hasadı yapılan buğdayın meşakkatli işlemlerin ardından bulgura dönüştüğünü anlatan Çolak, "'Gastronomi şehri' Gaziantep'te gıdanın her alanında üretim yapmaktayız. Bulgur da Türkiye sofrasının vazgeçilmez bir gıda besin maddesidir. Bulgur özellikle Gaziantep'te özel olarak üretilen buğdaylardan elde edilir. Her buğdaydan bulgur olmaz. Özel üretilen makarnalık sert buğdaydan lezzetli bulgur elde edilir. Bulgur büyük kazanlarda belirli ısı derecelerinde kaynatılarak açık, temiz ve dezenfekte edilmiş alanlara serilir. Hiçbir şekilde makine işlemine tabi olmadan tamamen güneş ışınlarında kurutulur. Kurumasının ardından da bulgur boyutuna göre pilavlık ve köftelik olarak sofralarımıza ulaştırılır" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN BULGUR İHTİYACININ BÜYÜK KISMINI KARŞILIYORUZ'Tüm buğdayın, eşit olarak güneş alması için kurumaya bırakıldığı alanlarda traktörlerdeki özel yapım tırmıklarla karıştırıldığını anlatan Çolak, şöyle konuştu:  "Bulgur serimlerinin yapıldığı alanların mutlak suretle dezenfekte edilmiş olması gerekmektedir. Sadece bu iş için traktörlerin arkasında oluşturulan tırmıklarla temiz bir şekilde karıştırılır. Tüm buğdaylar güneşte eşit bir şekilde karıştırılarak bulgurluk bir duruma getirilir. Gaziantep olarak Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesine bulguru gönderiyoruz. Bulgur rekoltemiz de ortalama her yıl 1 milyon ton civarında gerçekleşiyor. Gaziantep olarak Türkiye'nin bulgur ihtiyacının büyük kısmını karşılıyoruz. Gaziantep'in bulgurunun lezzetli olmasının birinci sebebi içinde bulunduğumuz iklim şartıdır. Nemsiz ve rutubetsiz bir iklime sahibiz. Bu iklim de bulgur yapılan buğdayın kalitesine yansıyor."

Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni
Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef'te İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısı eşliğinde Milhan'ın dans performansı beğeni topladı 09:30 MasterChef'te İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısı eşliğinde Milhan'ın dans performansı beğeni topladı Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı 09:07 Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı Metro istasyonlarının yeni simgesine tepki gösteren İBB'ye AK Parti'den sert yanıt: Hizmetlerimize kendiniz yapmış gibi çöktünüz 08:37 Metro istasyonlarının yeni simgesine tepki gösteren İBB'ye AK Parti'den sert yanıt: Hizmetlerimize kendiniz yapmış gibi çöktünüz
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı 08:16 Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı İzzet Yıldızhan, çocuklarına hayat zorluğunu göstermek için otelinde iş verdi 08:00 İzzet Yıldızhan, çocuklarına hayat zorluğunu göstermek için otelinde iş verdi Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı 07:28 Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı
Cebelitarık'taki kadroyu unutun! İşte kritik Hollanda maçında A Milli Takım'ın muhtemel 11'i 00:18 Cebelitarık'taki kadroyu unutun! İşte kritik Hollanda maçında A Milli Takım'ın muhtemel 11'i Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli 22:43 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli

Son Dakika Haberleri
09:34 Şoför, otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirirken alkollü adamın silahlı saldırısına uğradı
09:30 MasterChef'te İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısı eşliğinde Milhan'ın dans performansı beğeni topladı
09:25 Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
09:20 Taliban'ın ele geçirdiği direnişin merkezi Pençşir'den görüntüler
09:07 Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı
08:51 Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü
08:37 Metro istasyonlarının yeni simgesine tepki gösteren İBB'ye AK Parti'den sert yanıt: Hizmetlerimize kendiniz yapmış gibi çöktünüz
08:33 Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi
08:18 Gümüşhane'de muhtar, "Yarın yeni bir sayfa açacağız" notuyla silahlı fotoğraf paylaştı
08:01 FETÖ operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
Şoför, otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirirken alkollü adamın silahlı saldırısına uğradı Şoför, otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirirken alkollü adamın silahlı saldırısına uğradı         
09:35
Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı         
09:26
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
08:34
FETÖ operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı FETÖ operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı         
08:02
Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede         
07:31
60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verileri açıklandı! Sinovac detayı endişelendirdi 60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verileri açıklandı! Sinovac detayı endişelendirdi         
07:16
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu         
22:05
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
"Benden Ne Olur" filminin fragmanına Hazal Kaya'nın öpüşme sahneleri damga vurdu         
19:49
İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz         
19:30
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek         
17:57
İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı         
16:58
Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 09:51:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement