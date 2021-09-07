Gaziantep'te bulgurun meşakkatli yapım serüveni - Son Dakika

GAZİANTEP'te Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgur, sıcak yaz günlerinde uzun ve meşakkatli üretiminin ardından sofralarda yerini alıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen buğday, hasat sonrası işlem yapılmak üzere tesislere getiriliyor. Fabrikalarda eleme işlemlerinden geçirilen buğday, büyük kazanlarda haşlanıp, römorklarla tesislerdeki geniş alanlara dökülerek, güneşin altında kurumaya bırakılıyor. 2 gün nemsiz olarak güneşte kurutularak, daha doğal ve lezzetli hale getirilen bulgur, bu süreçte traktörlere takılan tırmıklar yardımıyla karıştırılırken, buğday tanelerinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor. Kuruyan buğdaylar, yine traktörlerle toplanıp, kırım yapıldıktan sonra bulgur haline getiriliyor.