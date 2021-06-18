GAZİANTEP - CHP'li belediye başkanlarının İslahiye temasları - Son Dakika

Bugün 21 belediye başkanıyla İslahiye'de esnafın sorunlarını dinlemeye çalışacaklarını ifade eden Savaş, "Buradaki ekonomik tabloyu görmeye ve insanlarımızın psikolojik, sosyolojik pozisyonu görmeye geldik. Şuanda esnaf ziyareti yapıyoruz." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, grup adına gazetecilere, 3 günlük bir çalışma programı içerisinde Gaziantep'te misafir olduklarını dile getirdi.

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