Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında Gaziantep'e gelen bir grup CHP'li belediye başkanı, İslahiye ilçesinde temaslarda bulundu.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, grup adına gazetecilere, 3 günlük bir çalışma programı içerisinde Gaziantep'te misafir olduklarını dile getirdi.
Bugün 21 belediye başkanıyla İslahiye'de esnafın sorunlarını dinlemeye çalışacaklarını ifade eden Savaş, "Buradaki ekonomik tabloyu görmeye ve insanlarımızın psikolojik, sosyolojik pozisyonu görmeye geldik. Şuanda esnaf ziyareti yapıyoruz." dedi.
Belediye başkanları, ilçedeki temasları kapsamında esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - CHP'li belediye başkanlarının İslahiye temasları - Son Dakika