Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan, bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konu hakkında yaptığı açıklamada, "70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Sabıkalı fail Şakir Çakır hakkında Adli ve İdari birimler gerekli hukuki süreci yürütmektedir. Milletimizin vicdan sahibi tüm fertleri mağdur annenin yanındadır." dedi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı - Son Dakika