Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan, bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konu hakkında yaptığı açıklamada, "70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Sabıkalı fail Şakir Çakır hakkında Adli ve İdari birimler gerekli hukuki süreci yürütmektedir. Milletimizin vicdan sahibi tüm fertleri mağdur annenin yanındadır." dedi.