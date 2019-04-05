Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Büyükşehir ve 2 İlçe Başkanı Mazbatalarını Aldı

Gaziantep'te Büyükşehir ve 2 İlçe Başkanı Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mazbatalarını aldı.

Gaziantep'te Büyükşehir ve 2 İlçe Başkanı Mazbatalarını Aldı, System.String[]
GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mazbatalarını aldı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, yeniden göreve seçilen  Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu bugün düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Bölge Adliye Mahkemesi 15 Temmuz konferans Salonu'nda düzenlenen törene başkanların yanı sıra AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile çok sayıda partili katıldı.

Törende İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanları, Fatma Şahin, Mehmet Tahmazoğlu ve Rıdvan Fadıloğlu'na mazbatalarını vererek tebrik etti.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:50 Kaynak: DHA

Şehitkamil, Şahinbey, Fatma Şahin, Gaziantep, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Bahçelievler'de İşlenen Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:38:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Büyükşehir ve 2 İlçe Başkanı Mazbatalarını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]