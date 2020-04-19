Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Gaziantep'in işlek caddeleri, meydanları ve sokakları boşaldı. Kavşak ve yollarda denetim yapan polis ekipleri dışarı çıkan araç sürücülerinin izinleri olup olmadığını kontrol etti. Ekip araçlarından da zaman zaman sokaklarda anonslar yapan polis, insanları evde kalmaları konusunda uyardı.