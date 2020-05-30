Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Gaziantep'te cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği oldukça düşük sevide kaldı.

Kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarında da sessizlik hakim oldu.