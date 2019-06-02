Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te çakmak gazından zehirlenen genç öldü
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Gaziantep'te çakmak gazından zehirlenen genç öldü

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çakmak gazından zehirlenen genç yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te çakmak gazından zehirlenen genç öldü, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çakmak gazından zehirlenen genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.S. (16), dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakındaki bir sokakta çakmak gazını kokladı.
Bir süre sonra rahatsızlanan A.S, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından hareketsiz bulundu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, A.S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerince, A.S'nin yanında boş çakmak gazı tüpü bulundu.
A.S'nin cesedi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:33 Kaynak: AA
Karşıyaka, Nizip, Gaziantep, Güncel
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