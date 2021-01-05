Gaziantep'te çaldığı otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde çaldığı otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gürsu Mahallesi'nde bir evin önünden otomobil çalındığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, zanlının kaçabileceği yollarda önlem aldı. Aracı tespit eden ekiplerin "dur" ikazına uymayan zanlı, otomobili boş araziye doğru sürdü.

Yaklaşık 5 kilometre sonra otomobilden inen ve yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı yakalandı.

Araçta yapılan aramada çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen akü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh caza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 900 lira idari para cezası kesildi.