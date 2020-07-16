Gaziantep'te çaldılar, Adana'da yakalandılar - Son Dakika

Gaziantep'te bir iş yerinden 2 bin 100 dolar ve 3 bin 450 lira para çalan 3 kişi Adana'da yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, olay 13 Temmuz günü Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'te bir iş yerine giren ve para çalan hırsızların Adana istikametine doğru geldiği bilgisi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.



Gaziantep-Adana güzergahındaki bütün yollarda önlem alan hırsızlık dedektifleri, zanlıların kaçtıkları otomobilin otoyolda bir mola tesisinde olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu tesise yaptığı baskında otomobil içinde Samet İ., Mustafa T. ve Hüseyin T.'yi yakaladı. Zanlıların otomobilinde yapılan aramada 2 bin 100 dolar ve 3 bin 450 lira ele geçirildi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Paralara ise el konuldu.



Zanlılar yapılan ilk sorgunun ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ADANA