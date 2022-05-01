Gaziantep'te çalınan traktör, Şanlıurfa'da tarla sürülürken ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te çalınan traktör, Şanlıurfa'da tarla sürülürken ele geçirildi

01.05.2022 13:15
Gaziantep'te çalınan traktör, Şanlıurfa'da tarla sürülürken ele geçirildi

Gaziantep'te çalınan traktörle Şanlıurfa'da tarla süren şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te çalınan traktörle Şanlıurfa'da tarla süren şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalındaki Terken Mahallesi'nde bir çiftçinin icralık olan traktörünün çalınması üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalınan traktörün Siverek ilçesi kırsalındaki Batıköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler çalınan traktörü buldu. Traktörle tarla süren F.K. gözaltına alındı.

Traktör trafikten men edilerek yedi emin otoparkına çekildi.

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Şanlıurfa, Gaziantep, Jandarma, Traktör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çalınan traktör, Şanlıurfa'da tarla sürülürken ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te çalınan traktör, Şanlıurfa'da tarla sürülürken ele geçirildi - Son Dakika
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