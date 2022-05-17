Gaziantep'te çalıntı eşyaları satın alan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te çalıntı eşyaları satın alan 12 şüpheli yakalandı

17.05.2022 12:12
Gaziantep'te çalıntı eşyaları satın alan 12 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık ve gasp gibi çeşitli suçlardan elde edilen eşyaları satın aldıkları belirlenen 12 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te hırsızlık ve gasp gibi çeşitli suçlardan elde edilen eşyaları satın aldıkları belirlenen 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda çalıntı eşyaları satın aldıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği 12 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çalıntı eşyaları satın alan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te çalıntı eşyaları satın alan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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