Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

15.11.2020 09:25
Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te hırsızlık zanlılarına çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık zanlılarına çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin hırsızlık yapan kişilere çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Tışlaki Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramada hassas terazi, esrar ve sentetik uyuşturucu, çalıntı dizüstü bilgisayar, 3 teyp, ses sistemi ve oto camı kırma aparatı ele geçirildi.

Ekiplerce 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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